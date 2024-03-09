Staffel 5Folge 15vom 09.03.2024
Naruto
Folge 15: Spurensuche
23 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12
Anbu hypnotisiert Naruto, um mehr über Genno herauszufinden, der mittlerweile Sprengstofffallen legt. Auch Ino und Sakura versuchen mehr herauszufinden. Bei den Untersuchungen über Genno kommen immer mehr Ungereimtheiten ans Tageslicht.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media