Staffel 5Folge 4vom 08.03.2024
Naruto
Folge 4: Aufstand im Grünen Land
22 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12
Mangels Alternativen sollen Naruto, Choji und Hinata einer Gruppe Kaufleute Geleitschutz geben. Naruto fällt während dieser an sich langweiligen Mission schnell auf, dass diese Kaufleute alles andere als gewöhnlich sind.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media