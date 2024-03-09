Staffel 5Folge 19vom 09.03.2024
Naruto spezialJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 19: Naruto spezial
22 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12
Naruto und Sakura leiten eine Sondersendung, in der sie die besten Ninjakämpfe auszeichnen. Dabei will Naruto auch einige seiner eigenen Heldentaten dem Publikum zeigen. Doch Sakura hat das Filmmaterial gegen unvorteilhafte Aufnahmen ausgetauscht.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media