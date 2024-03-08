Staffel 5Folge 5vom 08.03.2024
Die schutzbedürftigen KaufleuteJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 5: Die schutzbedürftigen Kaufleute
22 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12
Der Weg der Kaufleute ist unverhältnismäßig gefährlich, sie müssen etwas zu verbergen haben. Wie sich zeigt, ist einer von ihnen die einzige Prinzessin des Grünen Landes, und ihr Leben wird von den Feinden ihres Vaters bedroht.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media