Staffel 5Folge 2vom 08.03.2024
Die Legende von Konoha - der Onbaa existiert!Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 2: Die Legende von Konoha - der Onbaa existiert!
23 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12
Ein junges Onbaa hält Naruto für seine Mutter und klammert sich an dessen Rücken fest. Da Onbaas sehr gefährlich werden, schickt Tsunade Naruto auf eine weit entfernte Mission, doch da trifft der Shinobi auf den Vater des Kleinen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media