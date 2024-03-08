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Naruto

NarutoStaffel 5Folge 2vom 08.03.2024
Die Legende von Konoha - der Onbaa existiert!

Die Legende von Konoha - der Onbaa existiert!Jetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 2: Die Legende von Konoha - der Onbaa existiert!

23 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12

Ein junges Onbaa hält Naruto für seine Mutter und klammert sich an dessen Rücken fest. Da Onbaas sehr gefährlich werden, schickt Tsunade Naruto auf eine weit entfernte Mission, doch da trifft der Shinobi auf den Vater des Kleinen.

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