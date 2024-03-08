Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto Staffel 5 Folge 7 vom 08.03.2024
22 Min. Ab 12

Naruto hat keine Chance im Kampf gegen Jiga, einen der drei Ja-Nin. Hinata hingegen schafft es, mit zahlreichen Tricks Ja-Nin zu besiegen. Naruto macht sich auf die Suche nach Prinzessin Haruna, die ihm von ihrem Schicksal erzählt. Sie planen, ein Dorf aufzusuchen, damit Haruna sich verstecken kann. Kurz vor ihrem Ziel werden sie von Renga angefallen, dem letzten der drei Ja-Nin-Brüder.

