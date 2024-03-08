Staffel 5Folge 7vom 08.03.2024
Der magische Magnetismus
Naruto
Folge 7: Der magische Magnetismus
22 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12
Naruto hat keine Chance im Kampf gegen Jiga, einen der drei Ja-Nin. Hinata hingegen schafft es, mit zahlreichen Tricks Ja-Nin zu besiegen. Naruto macht sich auf die Suche nach Prinzessin Haruna, die ihm von ihrem Schicksal erzählt. Sie planen, ein Dorf aufzusuchen, damit Haruna sich verstecken kann. Kurz vor ihrem Ziel werden sie von Renga angefallen, dem letzten der drei Ja-Nin-Brüder.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media