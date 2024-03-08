Staffel 5Folge 11vom 08.03.2024
Der Feigling-VirusJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 11: Der Feigling-Virus
23 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12
Als bei der Überquerung des Hals-Passes Lady Kayo verschwindet, sollen Naruto, Kiba und Hinata sie suchen und retten. Doch Naruto gefällt die Gegend gar nicht, weil sich dort die gruselige Schlossruine des Hals-Clanes befindet.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media