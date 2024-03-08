Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto Staffel 5 Folge 11 vom 08.03.2024
Der Feigling-Virus

Folge 11: Der Feigling-Virus

23 Min. Ab 12

Als bei der Überquerung des Hals-Passes Lady Kayo verschwindet, sollen Naruto, Kiba und Hinata sie suchen und retten. Doch Naruto gefällt die Gegend gar nicht, weil sich dort die gruselige Schlossruine des Hals-Clanes befindet.

