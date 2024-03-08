Staffel 5Folge 13vom 08.03.2024
EtikettenschwindelJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 13: Etikettenschwindel
23 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12
Nach einem Kampf wurde Guy von Holzfiguren gefangen genommen und in eine Festung gebracht. Yagura ist in Wirklichkeit einer der drei Ryudion-Brüder, der einst gegen Guy der Verlierer war. Auch Lee kann in die Festung gelockt werden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media