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Naruto

NarutoStaffel 5Folge 13vom 08.03.2024
Etikettenschwindel

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Naruto

Folge 13: Etikettenschwindel

23 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12

Nach einem Kampf wurde Guy von Holzfiguren gefangen genommen und in eine Festung gebracht. Yagura ist in Wirklichkeit einer der drei Ryudion-Brüder, der einst gegen Guy der Verlierer war. Auch Lee kann in die Festung gelockt werden.

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