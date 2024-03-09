Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto

NarutoStaffel 5Folge 14vom 09.03.2024
Notfallalarm der Stufe Super-S

Notfallalarm der Stufe Super-SJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 14: Notfallalarm der Stufe Super-S

23 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12

Weil ein Angriff auf das Dorf vermutet wird, ruft Tsunade den Notfallalarm der Super-S-Stufe aus. Die meisten Ninjas werden deshalb an die Grenzen versetzt, um diese zu bewachen. Shikamaru und Naruto wollen mehr über die Angreifer herausfinden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Naruto
Naruto

Naruto

Alle 3 Staffeln und Folgen