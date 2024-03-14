Staffel 5Folge 27vom 14.03.2024
Überall TäuschungenJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 27: Überall Täuschungen
21 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Das Schiff kann einen Sturz durch einen Wasserfall überstehen. Lee und Sakuro müssen auf ihrer Suche nach Naruto einige Kämpfe bestreiten. Im Wald der Täuschungen ist es für Naruto schwer, den Gefangenen Gantetsu im Auge zu behalten.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media