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Naruto

NarutoStaffel 5Folge 27vom 14.03.2024
Überall Täuschungen

Überall TäuschungenJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 27: Überall Täuschungen

21 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12

Das Schiff kann einen Sturz durch einen Wasserfall überstehen. Lee und Sakuro müssen auf ihrer Suche nach Naruto einige Kämpfe bestreiten. Im Wald der Täuschungen ist es für Naruto schwer, den Gefangenen Gantetsu im Auge zu behalten.

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