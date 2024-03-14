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Naruto

NarutoStaffel 5Folge 30vom 14.03.2024
Der Junge ohne Namen

Der Junge ohne NamenJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 30: Der Junge ohne Namen

21 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12

Bei der Suche nach seltenen Bambussprossen findet Naruto in den Bergen einen bewusstlosen Jungen. Er bringt ihn in das Krankenhaus von Konoha. Weil Sakura den Unbekannten nicht behandeln will, bürgt Naruto für den Jungen ohne Namen.

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