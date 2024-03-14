Staffel 5Folge 30vom 14.03.2024
Der Junge ohne NamenJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 30: Der Junge ohne Namen
21 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Bei der Suche nach seltenen Bambussprossen findet Naruto in den Bergen einen bewusstlosen Jungen. Er bringt ihn in das Krankenhaus von Konoha. Weil Sakura den Unbekannten nicht behandeln will, bürgt Naruto für den Jungen ohne Namen.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media