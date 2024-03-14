Staffel 5Folge 32vom 14.03.2024
Naruto
Folge 32: Gegen die Zeit
21 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Menma hat bei einem Kampf Verletzungen davongetragen und muss von Nan behandelt werden. Doch plötzlich entdeckt er ein Zeichen auf seinem Arm, dass zu einer Gruppe von Banditen gehört, die das Dorf überfallen und niedergebrannt haben.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media