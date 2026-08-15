Die Schlümpfe
Folge 1: Die Schlumpfine
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Um die Schlümpfe endlich in seine Gewalt zu bringen, bedient sich der Zauberer Gargamel einer List: Er erschafft die bezaubernde Schlumpfine, die seine ahnungslosen Opfer direkt in eine Falle locken soll. Doch sie entdeckt ihr Herz für die liebenswerten blauen Wesen und steht plötzlich vor einer schweren Entscheidung: Soll sie dem hinterlistigen Auftrag ihres Schöpfers folgen oder sich gegen ihn wenden, um ihre neuen Freunde zu retten?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company