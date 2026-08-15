Die große Fusselplage / Es ist nicht alles Gold, was schlumpftJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 11: Die große Fusselplage / Es ist nicht alles Gold, was schlumpft
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
In Schlumpfhausen bricht Chaos aus, als ein von Clumsy entdecktes, niedliches Wesen beginnt, sich unkontrolliert zu vermehren und eine regelrechte Plage auslöst. Der habgierige Gargamel wittert seine Chance, die Goldmine der Schlümpfe zu rauben. Doch der Hexenmeister hat die Rechnung ohne den genialen Papa Schlumpf gemacht ...
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company