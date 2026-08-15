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Die Schlümpfe

Die große Fusselplage / Es ist nicht alles Gold, was schlumpft

Staffel 1Folge 11vom 15.08.2026
Die große Fusselplage / Es ist nicht alles Gold, was schlumpft

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Die Schlümpfe

Folge 11: Die große Fusselplage / Es ist nicht alles Gold, was schlumpft

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

In Schlumpfhausen bricht Chaos aus, als ein von Clumsy entdecktes, niedliches Wesen beginnt, sich unkontrolliert zu vermehren und eine regelrechte Plage auslöst. Der habgierige Gargamel wittert seine Chance, die Goldmine der Schlümpfe zu rauben. Doch der Hexenmeister hat die Rechnung ohne den genialen Papa Schlumpf gemacht ...

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