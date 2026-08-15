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Die Schlümpfe

Schlümpfe sehen rot / Abenteuer im Spukschloss

Staffel 1Folge 18vom 15.08.2026
Schlümpfe sehen rot / Abenteuer im Spukschloss

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Die Schlümpfe

Folge 18: Schlümpfe sehen rot / Abenteuer im Spukschloss

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Ein winziger Stich genügt, und schon bricht in Schlumpfhausen das Chaos aus: Eine seltsame Epidemie verwandelt die sonst so gut gelaunten Schlümpfe in zornige, lila Biester. Bei der Suche nach Wintervorräten stößt eine kleine Gruppe von Schlümpfen auf ein geheimnisvolles Schloss, dessen freundlicher Burgherr ihnen ein verlockendes Angebot macht ...

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