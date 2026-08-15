Schlümpfe sehen rot / Abenteuer im SpukschlossJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 18: Schlümpfe sehen rot / Abenteuer im Spukschloss
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Ein winziger Stich genügt, und schon bricht in Schlumpfhausen das Chaos aus: Eine seltsame Epidemie verwandelt die sonst so gut gelaunten Schlümpfe in zornige, lila Biester. Bei der Suche nach Wintervorräten stößt eine kleine Gruppe von Schlümpfen auf ein geheimnisvolles Schloss, dessen freundlicher Burgherr ihnen ein verlockendes Angebot macht ...
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company