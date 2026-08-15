Die Schlümpfe
Folge 19: Schaubudenschlümpfe
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Große Aufregung in Schlumpfhausen: Clumsy und Schlumpfine sind wie vom Erdboden verschluckt. Während Papa Schlumpf eine verzweifelte Rettungsmission organisiert, ahnt niemand, in welcher Klemme die beiden stecken. Ausgerechnet der fiese Jahrmarktsgauner Grobian Bombast hält sie gefangen. Als wäre das nicht schlimm genug, taucht plötzlich auch noch Gargamel auf ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company