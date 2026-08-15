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Die Schlümpfe

Schaubudenschlümpfe

Staffel 1Folge 19vom 15.08.2026
Schaubudenschlümpfe

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Die Schlümpfe

Folge 19: Schaubudenschlümpfe

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Große Aufregung in Schlumpfhausen: Clumsy und Schlumpfine sind wie vom Erdboden verschluckt. Während Papa Schlumpf eine verzweifelte Rettungsmission organisiert, ahnt niemand, in welcher Klemme die beiden stecken. Ausgerechnet der fiese Jahrmarktsgauner Grobian Bombast hält sie gefangen. Als wäre das nicht schlimm genug, taucht plötzlich auch noch Gargamel auf ...

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