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Die Schlümpfe

Die rosa-schlumpfige Brille / Traumis Alptraum

Staffel 1Folge 9vom 15.08.2026
Die rosa-schlumpfige Brille / Traumis Alptraum

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Die Schlümpfe

Folge 9: Die rosa-schlumpfige Brille / Traumis Alptraum

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Eine rosarote Wunderbrille lässt Schlumpfines Welt im schönsten Licht erstrahlen. Doch der Schein trügt, denn die vermeintliche Idylle macht sie blind für eine Bedrohung, die von Gargamel ausgeht. Den Schlumpf Traumi packt das Fernweh. Er bricht zu einer abenteuerlichen Weltreise auf und hat eine magische Pfeife im Gepäck, die ihn im Notfall zurück nach Hause bringen soll. Doch dann verliert der kleine Schlumpf das kostbare Instrument.

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