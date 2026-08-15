Die rosa-schlumpfige Brille / Traumis AlptraumJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 9: Die rosa-schlumpfige Brille / Traumis Alptraum
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Eine rosarote Wunderbrille lässt Schlumpfines Welt im schönsten Licht erstrahlen. Doch der Schein trügt, denn die vermeintliche Idylle macht sie blind für eine Bedrohung, die von Gargamel ausgeht. Den Schlumpf Traumi packt das Fernweh. Er bricht zu einer abenteuerlichen Weltreise auf und hat eine magische Pfeife im Gepäck, die ihn im Notfall zurück nach Hause bringen soll. Doch dann verliert der kleine Schlumpf das kostbare Instrument.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company