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Die Schlümpfe

König Schlumpf / Jokeys Medizin

Staffel 1Folge 3vom 15.08.2026
König Schlumpf / Jokeys Medizin

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Die Schlümpfe

Folge 3: König Schlumpf / Jokeys Medizin

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Während der Abwesenheit von Papa Schlumpf reißt Schlaubi die Herrschaft im Dorf an sich. Nicht einmal eine von Schlumpfine angeführte Revolte kann seinen Größenwahn stoppen. Die Schlümpfe haben von Jokeys Streichen endgültig die Nase voll und wollen ihm eine Lektion erteilen. Doch ihr Vergeltungsschlag geht nach hinten los und spielt ausgerechnet ihrem Erzfeind Gargamel in die Hände, der die ahnungslosen Schlümpfe gefangen nimmt.

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