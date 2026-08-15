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Die Schlümpfe

Der falsche Schlumpf / Das Kuckucksei

Staffel 1Folge 16vom 15.08.2026
Der falsche Schlumpf / Das Kuckucksei

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Die Schlümpfe

Folge 16: Der falsche Schlumpf / Das Kuckucksei

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Gefahr für die Schlümpfe: Die Hexe Hogatha hat sich als einer von ihnen getarnt, um das Dorf von innen heraus zu zerstören. Papa Schlumpf durchschaut jedoch ihren Plan. Die Schlümpfe finden einen ausgesetzten Baby-Schlumpf. Niemand ahnt, dass sich dahinter Gargamel verbirgt, der mit einem bösen Zauber alle Dorfbewohner in Stein verwandeln will.

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