Der falsche Schlumpf / Das KuckuckseiJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 16: Der falsche Schlumpf / Das Kuckucksei
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Gefahr für die Schlümpfe: Die Hexe Hogatha hat sich als einer von ihnen getarnt, um das Dorf von innen heraus zu zerstören. Papa Schlumpf durchschaut jedoch ihren Plan. Die Schlümpfe finden einen ausgesetzten Baby-Schlumpf. Niemand ahnt, dass sich dahinter Gargamel verbirgt, der mit einem bösen Zauber alle Dorfbewohner in Stein verwandeln will.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company