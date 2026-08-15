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Die Schlümpfe

Suppe à la Schlumpf

Staffel 1Folge 10vom 15.08.2026
Suppe à la Schlumpf

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Die Schlümpfe

Folge 10: Suppe à la Schlumpf

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Gargamels Traum von seiner heißgeliebten Schlumpfsuppe scheint endlich wahr zu werden, denn der schreckliche Riese Großmaul hilft ihm bei der Jagd auf die Schlümpfe. Doch Papa Schlumpf hat einen listigen Plan und setzt dem gefräßigen Ungetüm einen Floh ins Ohr: Gargamel-Suppe schmecke noch viel köstlicher! Plötzlich findet sich der fiese Hexenmeister auf der Speisekarte wieder.

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