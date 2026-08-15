Die Schlümpfe
Folge 10: Suppe à la Schlumpf
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Gargamels Traum von seiner heißgeliebten Schlumpfsuppe scheint endlich wahr zu werden, denn der schreckliche Riese Großmaul hilft ihm bei der Jagd auf die Schlümpfe. Doch Papa Schlumpf hat einen listigen Plan und setzt dem gefräßigen Ungetüm einen Floh ins Ohr: Gargamel-Suppe schmecke noch viel köstlicher! Plötzlich findet sich der fiese Hexenmeister auf der Speisekarte wieder.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company