Sankt Schlumpf und der DracheJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 5: Sankt Schlumpf und der Drache
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Der finstere Zauberer Gargamel und seine Katze Azrael sind kurz davor, das versteckte Dorf der Schlümpfe zu überrennen. Während Papa Schlumpf mit einem mächtigen Zauber für Unsichtbarkeit sorgt, trifft Fauli auf der Suche nach Glühbeeren auf einen feuerspeienden Drachen, der schon bald im Kampf gegen den bösen Gargamel eingesetzt wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company