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Die Schlümpfe

Sankt Schlumpf und der Drache

Staffel 1Folge 5vom 15.08.2026
Sankt Schlumpf und der Drache

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Die Schlümpfe

Folge 5: Sankt Schlumpf und der Drache

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Der finstere Zauberer Gargamel und seine Katze Azrael sind kurz davor, das versteckte Dorf der Schlümpfe zu überrennen. Während Papa Schlumpf mit einem mächtigen Zauber für Unsichtbarkeit sorgt, trifft Fauli auf der Suche nach Glühbeeren auf einen feuerspeienden Drachen, der schon bald im Kampf gegen den bösen Gargamel eingesetzt wird.

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