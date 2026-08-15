Hefty, der Riese / Handy, der WettermacherJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 20: Hefty, der Riese / Handy, der Wettermacher
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Ein Zaubertrank von Schlaubi sorgt für eine Überraschung, als Hefty plötzlich zu gigantischer Größe heranwächst. Ergibt sich dadurch die unverhoffte Chance, den ewigen Widersacher Gargamel endlich zu schnappen? Handy, der geniale Erfinder der Schlümpfe, will dem launischen Wetter nicht länger tatenlos zusehen und konstruiert eine Maschine, die das Wetter kontrollieren soll.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company