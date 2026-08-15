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Die Schlümpfe

Hefty, der Riese / Handy, der Wettermacher

Staffel 1Folge 20vom 15.08.2026
Hefty, der Riese / Handy, der Wettermacher

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Die Schlümpfe

Folge 20: Hefty, der Riese / Handy, der Wettermacher

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Ein Zaubertrank von Schlaubi sorgt für eine Überraschung, als Hefty plötzlich zu gigantischer Größe heranwächst. Ergibt sich dadurch die unverhoffte Chance, den ewigen Widersacher Gargamel endlich zu schnappen? Handy, der geniale Erfinder der Schlümpfe, will dem launischen Wetter nicht länger tatenlos zusehen und konstruiert eine Maschine, die das Wetter kontrollieren soll.

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