Die Schlümpfe und der HeulvogelJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 7: Die Schlümpfe und der Heulvogel
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Papa Schlumpfs neue Erfindung, ein Dünger, zeigt schreckliche Nebenwirkungen: Eine hungrige, fleischfressende Pflanze bedroht plötzlich das friedliche Leben im Schlumpfdorf. Als Hefty und Fauli die gefährliche Substanz beseitigen sollen, richten die beiden Tollpatsche eine noch viel größere Katastrophe an ...
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company