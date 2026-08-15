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Die Schlümpfe

Die Schlümpfe und der Heulvogel

Staffel 1Folge 7vom 15.08.2026
Die Schlümpfe und der Heulvogel

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Die Schlümpfe

Folge 7: Die Schlümpfe und der Heulvogel

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Papa Schlumpfs neue Erfindung, ein Dünger, zeigt schreckliche Nebenwirkungen: Eine hungrige, fleischfressende Pflanze bedroht plötzlich das friedliche Leben im Schlumpfdorf. Als Hefty und Fauli die gefährliche Substanz beseitigen sollen, richten die beiden Tollpatsche eine noch viel größere Katastrophe an ...

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