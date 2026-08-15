Die Schlümpfe
Folge 4: Der Astroschlumpf
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Der größte Wunsch von Träumerschlumpf wird Wirklichkeit: eine Reise zu den Sternen! Papa Schlumpfs Zauber verwandelt die Heimat der blauen Waldbewohner in eine fantastische Weltraumkulisse und katapultiert sie in ein kosmisches Abenteuer. Der finstere Gargamel beobachtet indes skeptisch das Treiben ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company