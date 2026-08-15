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Die Schlümpfe

Der Astroschlumpf

Staffel 1Folge 4vom 15.08.2026
Der Astroschlumpf

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Die Schlümpfe

Folge 4: Der Astroschlumpf

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Der größte Wunsch von Träumerschlumpf wird Wirklichkeit: eine Reise zu den Sternen! Papa Schlumpfs Zauber verwandelt die Heimat der blauen Waldbewohner in eine fantastische Weltraumkulisse und katapultiert sie in ein kosmisches Abenteuer. Der finstere Gargamel beobachtet indes skeptisch das Treiben ...

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