Der Zauberschlumpf / Der FlaschengeistJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 6: Der Zauberschlumpf / Der Flaschengeist
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die Schlümpfe werden von furchtbaren Albträumen geplagt. Mit einer Krone vom Gespensterberg reißt der hinterlistige Gargamel die Herrschaft über ihre Träume an sich und macht jeden Schlummer zur Falle ... Die Schlümpfe finden einen mächtigen Flaschengeist. Doch es dauert nicht lange, bis es Gargamel gelingt, sich den Geist untertan zu machen. Nun steht Papa Schlumpf vor seiner bisher größten Herausforderung.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company