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Die Schlümpfe

Der Zauberschlumpf / Der Flaschengeist

Staffel 1Folge 6vom 15.08.2026
Der Zauberschlumpf / Der Flaschengeist

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Die Schlümpfe

Folge 6: Der Zauberschlumpf / Der Flaschengeist

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Die Schlümpfe werden von furchtbaren Albträumen geplagt. Mit einer Krone vom Gespensterberg reißt der hinterlistige Gargamel die Herrschaft über ihre Träume an sich und macht jeden Schlummer zur Falle ... Die Schlümpfe finden einen mächtigen Flaschengeist. Doch es dauert nicht lange, bis es Gargamel gelingt, sich den Geist untertan zu machen. Nun steht Papa Schlumpf vor seiner bisher größten Herausforderung.

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