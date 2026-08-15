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Die Schlümpfe

Schlumpfines Tanzschuhe

Staffel 1Folge 15vom 15.08.2026
Schlumpfines Tanzschuhe

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Die Schlümpfe

Folge 15: Schlumpfines Tanzschuhe

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Ein hinterhältiger Troll schmiedet einen finsteren Plan: Mithilfe magischer Tanzschuhe will er die nichts ahnende Schlumpfine in eine Falle locken, um sie zur Heirat zu zwingen. Sein Kalkül scheint zunächst aufzugehen, doch er hat die Rechnung ohne die anderen Schlümpfe gemacht. Angeführt von Papa Schlumpf, setzen sie alles daran, ihre Freundin aus den Klauen des Fieslings zu befreien.

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