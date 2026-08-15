Schlumpfines TanzschuheJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 15: Schlumpfines Tanzschuhe
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Ein hinterhältiger Troll schmiedet einen finsteren Plan: Mithilfe magischer Tanzschuhe will er die nichts ahnende Schlumpfine in eine Falle locken, um sie zur Heirat zu zwingen. Sein Kalkül scheint zunächst aufzugehen, doch er hat die Rechnung ohne die anderen Schlümpfe gemacht. Angeführt von Papa Schlumpf, setzen sie alles daran, ihre Freundin aus den Klauen des Fieslings zu befreien.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company