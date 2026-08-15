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Die Schlümpfe

Der Schlumpflehrling / Jahrmarkt der Eitelkeiten

Staffel 1Folge 2vom 15.08.2026
Der Schlumpflehrling / Jahrmarkt der Eitelkeiten

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Die Schlümpfe

Folge 2: Der Schlumpflehrling / Jahrmarkt der Eitelkeiten

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Um endlich beliebt zu werden, stiehlt der tollpatschige Clumsy einen von Gargamels Zaubersprüchen - und verwandelt sich prompt in einen feuerspeienden Drachen. Den anderen Schlümpfen bleibt nichts anderes übrig, als in die finstere Burg des Zauberers einzudringen, um ein Gegengift zu finden. Der eitle Beauty wird von einem verfluchten Spiegel in eine bizarre Welt entführt, woraufhin Schlumpfine und Schlaubi fieberhaft versuchen, ihren Freund zu retten.

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