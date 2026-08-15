Der Schlumpflehrling / Jahrmarkt der EitelkeitenJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 2: Der Schlumpflehrling / Jahrmarkt der Eitelkeiten
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Um endlich beliebt zu werden, stiehlt der tollpatschige Clumsy einen von Gargamels Zaubersprüchen - und verwandelt sich prompt in einen feuerspeienden Drachen. Den anderen Schlümpfen bleibt nichts anderes übrig, als in die finstere Burg des Zauberers einzudringen, um ein Gegengift zu finden. Der eitle Beauty wird von einem verfluchten Spiegel in eine bizarre Welt entführt, woraufhin Schlumpfine und Schlaubi fieberhaft versuchen, ihren Freund zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company