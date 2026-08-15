Verhext, verbrüdert und verschlumpftJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 8: Verhext, verbrüdert und verschlumpft
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Als Schlumpfine im Wald ein wunderschönes Medaillon findet, ist sie überglücklich. Sie ahnt nicht, dass es sich um das Zaubermedaillon der Hexe Hugata handelt, das ihre sehnlichsten Wünsche erfüllt und damit ganz Schlumpfdorf ins Chaos stürzt. Doch die böse Zauberin und der finstere Gargamel wollen das mächtige Amulett um jeden Preis an sich reißen.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company