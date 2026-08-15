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Die Schlümpfe

Verhext, verbrüdert und verschlumpft

Staffel 1Folge 8vom 15.08.2026
Verhext, verbrüdert und verschlumpft

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Die Schlümpfe

Folge 8: Verhext, verbrüdert und verschlumpft

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Als Schlumpfine im Wald ein wunderschönes Medaillon findet, ist sie überglücklich. Sie ahnt nicht, dass es sich um das Zaubermedaillon der Hexe Hugata handelt, das ihre sehnlichsten Wünsche erfüllt und damit ganz Schlumpfdorf ins Chaos stürzt. Doch die böse Zauberin und der finstere Gargamel wollen das mächtige Amulett um jeden Preis an sich reißen.

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