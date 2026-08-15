Die Schlümpfe
Folge 17: Sir Hefty
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Ein feuerspeiendes Ungetüm verwandelt den Zauberwald in ein Flammenmeer und bedroht Schlumpfhausen. Um der Gefahr ein für alle Mal Einhalt zu gebieten, zieht der unerschrockene Hefty los, um die Bestie zur Strecke zu bringen. Doch gegen die riesige Echse hat Hefty keine Chance. Seine letzte Rettung scheint ein menschlicher Ritter zu sein, der sich aber als Feigling in einer Blechbüchse entpuppt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company