Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe

Sir Hefty

Staffel 1Folge 17vom 15.08.2026
Sir Hefty

Sir HeftyJetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe

Folge 17: Sir Hefty

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Ein feuerspeiendes Ungetüm verwandelt den Zauberwald in ein Flammenmeer und bedroht Schlumpfhausen. Um der Gefahr ein für alle Mal Einhalt zu gebieten, zieht der unerschrockene Hefty los, um die Bestie zur Strecke zu bringen. Doch gegen die riesige Echse hat Hefty keine Chance. Seine letzte Rettung scheint ein menschlicher Ritter zu sein, der sich aber als Feigling in einer Blechbüchse entpuppt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe
Die Schlümpfe

Die Schlümpfe

Alle 4 Staffeln und Folgen