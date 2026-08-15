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Die Schlümpfe

Romeo und Schlumpfine

Staffel 1Folge 12vom 15.08.2026
Romeo und Schlumpfine

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Die Schlümpfe

Folge 12: Romeo und Schlumpfine

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Alle Schlümpfe wollen Schlumpfines Herz für sich gewinnen, doch sie ist von den Avancen völlig überfordert und sucht eine Auszeit im Wald. Ein fataler Fehler, denn der hinterlistige Gargamel hat ihr längst eine Falle gestellt. In seinem Bann soll sie die Schlümpfe gegeneinander aufhetzen und das Dorf ins Chaos stürzen.

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