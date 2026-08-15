Die Schlümpfe
Folge 12: Romeo und Schlumpfine
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Alle Schlümpfe wollen Schlumpfines Herz für sich gewinnen, doch sie ist von den Avancen völlig überfordert und sucht eine Auszeit im Wald. Ein fataler Fehler, denn der hinterlistige Gargamel hat ihr längst eine Falle gestellt. In seinem Bann soll sie die Schlümpfe gegeneinander aufhetzen und das Dorf ins Chaos stürzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company