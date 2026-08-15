Der 100. Schlumpf / Schlumpfonie in CJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 13: Der 100. Schlumpf / Schlumpfonie in C
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Ein Fluch lastet auf Schlumpfhausen, der nur durch den magischen Tanz von 100 Schlümpfen gebrochen werden kann. Als ein Blitz in einen Spiegel einschlägt und ein zauberhaftes Abbild als fehlender Tänzer einspringt, scheint die Gefahr zunächst gebannt. Harmony wird zur Marionette in Gargamels finsterem Plan. Mit einer magischen Melodie wiegt dieser die Schlümpfe in einen tiefen, ausweglosen Schlaf und stürzt so das ganze Land in Finsternis.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company