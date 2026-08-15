Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe

Der 100. Schlumpf / Schlumpfonie in C

Staffel 1Folge 13vom 15.08.2026
Der 100. Schlumpf / Schlumpfonie in C

Der 100. Schlumpf / Schlumpfonie in CJetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe

Folge 13: Der 100. Schlumpf / Schlumpfonie in C

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Ein Fluch lastet auf Schlumpfhausen, der nur durch den magischen Tanz von 100 Schlümpfen gebrochen werden kann. Als ein Blitz in einen Spiegel einschlägt und ein zauberhaftes Abbild als fehlender Tänzer einspringt, scheint die Gefahr zunächst gebannt. Harmony wird zur Marionette in Gargamels finsterem Plan. Mit einer magischen Melodie wiegt dieser die Schlümpfe in einen tiefen, ausweglosen Schlaf und stürzt so das ganze Land in Finsternis.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe
Die Schlümpfe

Die Schlümpfe

Alle 4 Staffeln und Folgen