Das magische Ei / SuperschlumpfJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 14: Das magische Ei / Superschlumpf
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Gargamels verirrter Zauber stürzt Schlumpfhausen ins totale Chaos, denn die Schlümpfe äußern einen verrückten Wunsch nach dem anderen. Der unersättliche Riese Großmaul stiehlt den gesamten Wintervorrat. Nun muss Papa Schlumpf sein ganzes Können aufbieten, um nicht nur die Ordnung wiederherzustellen, sondern auch den gefräßigen Koloss mit einer List zu überlisten, bevor es für die Schlümpfe zu spät ist.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company