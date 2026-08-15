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Die Schlümpfe

Das magische Ei / Superschlumpf

Staffel 1Folge 14vom 15.08.2026
Das magische Ei / Superschlumpf

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Die Schlümpfe

Folge 14: Das magische Ei / Superschlumpf

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Gargamels verirrter Zauber stürzt Schlumpfhausen ins totale Chaos, denn die Schlümpfe äußern einen verrückten Wunsch nach dem anderen. Der unersättliche Riese Großmaul stiehlt den gesamten Wintervorrat. Nun muss Papa Schlumpf sein ganzes Können aufbieten, um nicht nur die Ordnung wiederherzustellen, sondern auch den gefräßigen Koloss mit einer List zu überlisten, bevor es für die Schlümpfe zu spät ist.

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