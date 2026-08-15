Die Schlümpfe
Folge 24: Der Aufziehschlumpf
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Handys bahnbrechende Erfindung, der Aufziehschlumpf, soll die Arbeit im Dorf erleichtern. Nach einer voreiligen Umprogrammierung durch Schlaubi entwickelt der Roboter jedoch einen eigenen Willen und verlässt Schlumpfhausen. Seine weite Reise führt ihn an einen fremden Königshof zu einem jungen Prinzen, der angesichts eines großen Problems dringend seine ungewöhnliche Unterstützung benötigt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company