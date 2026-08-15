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Die Schlümpfe

Der Aufziehschlumpf

Staffel 1Folge 24vom 15.08.2026
Der Aufziehschlumpf

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Die Schlümpfe

Folge 24: Der Aufziehschlumpf

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Handys bahnbrechende Erfindung, der Aufziehschlumpf, soll die Arbeit im Dorf erleichtern. Nach einer voreiligen Umprogrammierung durch Schlaubi entwickelt der Roboter jedoch einen eigenen Willen und verlässt Schlumpfhausen. Seine weite Reise führt ihn an einen fremden Königshof zu einem jungen Prinzen, der angesichts eines großen Problems dringend seine ungewöhnliche Unterstützung benötigt.

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