Der Brunnen von SchlumpfJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 26: Der Brunnen von Schlumpf
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Papa Schlumpfs neuer Wachstumszauber hat fatale Nebenwirkungen. Um eine Katastrophe zu verhindern, sollen Hefti und Fauli die Mixtur vernichten. Doch durch ihre Unachtsamkeit kommt ein kleiner Heulvogel mit dem Gebräu in Kontakt und schwillt zu einer gigantischen Kreatur an ...
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company