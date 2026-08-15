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Die Schlümpfe

Der Brunnen von Schlumpf

Staffel 1Folge 26vom 15.08.2026
Der Brunnen von Schlumpf

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Die Schlümpfe

Folge 26: Der Brunnen von Schlumpf

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Papa Schlumpfs neuer Wachstumszauber hat fatale Nebenwirkungen. Um eine Katastrophe zu verhindern, sollen Hefti und Fauli die Mixtur vernichten. Doch durch ihre Unachtsamkeit kommt ein kleiner Heulvogel mit dem Gebräu in Kontakt und schwillt zu einer gigantischen Kreatur an ...

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