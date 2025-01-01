Die letzte Mondlandung: Apollo 17 | Ganze Doku
Die letzte Mondlandung: Apollo 17 | Ganze Doku
Mutige Männer sind zwischen 1968 und 1972 an einen Ort gereist, an dem zuvor noch nie jemand gewesen ist: dem Mond. In dieser Dokumentation werden über die Mondlandung werden einzigartige Aufnahmen der Apollo 17 Mission gezeigt. Zwischen 1961 und 1972 betreiben die USA ein Raumfahrt-Projekt, das zur ersten bemannten Landung auf dem Mond führt: das Apollo-Programm. 24 Menschen werden im Laufe der Jahre zum Erdtrabanten geschickt, 12 betreten ihn gar. Apollo 17 ist der elfte und letzte dieser bemannten Raumflüge. Diese Dokumentation zeichnet die Chronik dieses spektakulären Unterfangens nach.
