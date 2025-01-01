Doku: Waren sie vor Kolumbus in Amerika?
Gelangten griechische Krieger bereits in der Antike nach Südamerika und besiedelten die 'neue Welt'? 146 v. Chr. griff Rom Karthago an - Das Schicksal der Überlebenden: sie wurden römische Sklaven. Gelang es einigen über den Atlantik nach Südamerika zu fliehen? In dieser Dokumentation wird diese Theorie sehr genau untersucht. Von neuen archäologischen Funden im Amazonas, zu genetischen Analysen der modernen Bevölkerung und der Auswertung alter Mumien. Dieses historische Puzzle enthüllt eine unglaubliche Möglichkeit: Die 'neue Welt' kann von mediterranen Seeleuten vor über 2000 Jahren besiedelt worden sein. Von neuen archäologischen Funden im Amazonas, zu genetischen Analysen der modernen Bevölkerung und der Auswertung alter Chachapoya-Mumien. Dieses historische Puzzle enthüllt eine unglaubliche Möglichkeit: Die 'neue Welt' kann von mediterranen Seeleuten vor über 2000 Jahren besiedelt worden sein.