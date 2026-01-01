Erdbeereis mit Liebe
91 Min.Ab 0
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Erdbeereis mit Liebe
Damit hatte Lissy auch in ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet: Die Hamburger Top-Unternehmensberaterin steht kurz vor dem nächsten Karrieresprung, als sie erfährt, dass sie die Hälfte einer italienischen Eisdiele geerbt hat. Kurzerhand macht sie sich auf den Weg nach Italien, um sich vor Ort mal ein Bild zu machen. In Bella Italia trifft sie auf den smarten Fabio, seinen Clan und eine ziemlich marode Eisdiele. Schnell entwickeln die Dinge eine ganz eigene Dynamik ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Berengar Pfahl Media GmbH