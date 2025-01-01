Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Catch 22

Episode 6

ProSieben FUNStaffel 1Folge 6
Joyn Plus
Episode 6

Episode 6Jetzt ohne Werbung streamen

Catch 22

Folge 6: Episode 6

45 Min.Ab 16

General Scheisskopf verweigert Yossarian die Entlassung aus der Armee. Obwohl er nach dem traurigen Zwischenfall mit Natelys Verlobter die Zusage seines Vorgesetzten für seine Heimreise erhalten hat, bleibt Yossarian nichts anderes übrig, als die fehlenden Einsätze zu fliegen. Für seine Vorgehensweise hat General Scheisskopf einen ganz persönlichen Grund: Der junge Soldat ist dessen Ehefrau etwas zu nahegekommen.

Alle Staffeln im Überblick

Catch 22
ProSieben FUN
Catch 22

Catch 22

Alle 1 Staffeln und Folgen