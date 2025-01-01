Catch 22
Folge 6: Episode 6
45 Min.Ab 16
General Scheisskopf verweigert Yossarian die Entlassung aus der Armee. Obwohl er nach dem traurigen Zwischenfall mit Natelys Verlobter die Zusage seines Vorgesetzten für seine Heimreise erhalten hat, bleibt Yossarian nichts anderes übrig, als die fehlenden Einsätze zu fliegen. Für seine Vorgehensweise hat General Scheisskopf einen ganz persönlichen Grund: Der junge Soldat ist dessen Ehefrau etwas zu nahegekommen.
Catch 22
Genre:Historisches Drama, Militär, Krieg
Produktion:US, 2019
16
