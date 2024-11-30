Graf Yoster gibt sich die Ehre
Folge 8: Auf Gegenseitigkeit
Amsterdam: Bei einer großen holländischen Versicherungsgesellschaft nehmen die Unfalltode zu; man kann geradezu von einer Serie sprechen. Das wäre an sich noch nichts Besonderes, wenn es sich nicht um hoch Versicherte handelte, wenn nicht jeder dieser Versicherten anhanglos wäre und sich zu Gunsten eines Partner versichert hätte, der nach Auszahlung der Versicherungssumme spurlos verschwunden ist. Da der Tod durch Unfall einwandfrei festgestellt worden ist, liegt für die Polizei kein Grund zum Eingreifen vor. Auch ist der Direktor daran nicht interessiert. Yoster ist anfangs ratlos, dann hat er eine Idee: Johann muss sich als alleinstehender reicher Mann ausgeben und sich bei dieser Gesellschaft versichern lassen – auf Gegenseitigkeit natürlich.
