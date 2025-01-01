The IT Crowd
Folge 1: Jen the Fredo
25 Min.Ab 6
Moss veranstaltet einen Rollenspielabend. Voller Freude erzählt er Jen von dem Brettspiel, doch sie kann sich wenig für das Thema begeistern. Sie ist nämlich mit einer Stellenausschreibung beschäftigt, die sie kürzlich entdeckt hat. Roy muss indes die Trennung von seiner Freundin verkraften.
