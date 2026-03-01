Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 4: Das "Seagull"
90 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12
Vera muss sich ihrer Vergangenheit stellen: Sie ermittelt in einem Cold Case in ihrer Heimatstadt. Robbie Marshburn war als notorischer Kleinkrimineller bekannt, verschwand jedoch vor 20 Jahren spurlos. Er ist außerdem ein guter Freund ihres Vaters gewesen. Die Ermittlerin hat auch ein persönliches Interesse daran, den Fall zu lösen. Doch sie gerät immer tiefer in den Sumpf menschlicher Abgründe ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
