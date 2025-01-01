Alles oder Nichts
Folge 44: Bleib' und kämpfe
24 Min.
Olaf möchte Melissa aus dem Weg räumen und bietet ihr eine Stelle im Ausland an. Eine gemeinsame Schlägerei bringt die Freunde Tarek und Henning wieder näher zueinander. Jenni wird klar, dass sie nicht länger vor ihren Gefühlen davonlaufen kann ...
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 emotions