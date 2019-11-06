Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 5vom 06.11.2019
Liebe am Abgrund

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 5: Liebe am Abgrund

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Zusammen mit ihrer Schwester Silke flüchtet die hochschwangere Tina Ebert in die Notaufnahme. Sie hoffen, sich vor Tinas rasend eifersüchtigem Ehemann Kevin in Sicherheit gebracht zu haben. Nach einer Weile entdeckt Oberschwester Gisela die Schwestern und erfährt, dass Tina ihren gewalttätigen Mann verlassen hat. Der taucht wenig später wutschnaubend im Krankenhaus auf und fordert Tinas sofortige Rückkehr. Als seine Frau ablehnt, zückt er eine Pistole und schießt auf sie ... Rechte: Sat.1

