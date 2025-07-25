Ash vs Evil Dead
Folge 3: Last Call
29 Min.Ab 16
Eine Gruppe Jugendlicher klaut Ashs Auto - inklusive des Todesbuches. Sie lesen daraus vor und setzen dadurch eine Reihe schrecklicher Ereignisse in Gang. Ruby ist derweil unzufrieden mit Ashs Vorgehensweise. Er verschwendet seine Zeit in einer Kneipe, während die Dämonen dem Buch immer näherkommen. Also überzeugt Ruby Kelly, mit ihr zu kommen und ihre eigenen Pläne zu verfolgen.
