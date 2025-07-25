Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Ash vs Evil Dead

Confinement

ProSieben FUNStaffel 2Folge 5
Joyn Plus
Confinement

ConfinementJetzt ohne Werbung streamen

Ash vs Evil Dead

Folge 5: Confinement

28 Min.Ab 18

Ash hat das Buch der Toten gemeinsam mit Pablo in den Höllenschlund geworfen und glaubt nun, dass er zurück nach Jacksonville ziehen und den Rest seines Lebens genießen kann. Da hat er aber die Rechnung ohne den Vater der Dämonen gemacht. Und noch einer will Ash nicht gehen lassen: Sein alter Widersacher ist mittlerweile der Sheriff der Stadt und überzeugt davon, dass Ash für die jüngsten Morde verantwortlich ist.

Alle Staffeln im Überblick

Ash vs Evil Dead
ProSieben FUN
Ash vs Evil Dead

Ash vs Evil Dead

Alle 3 Staffeln und Folgen