Ash vs Evil Dead
Folge 5: Confinement
28 Min.Ab 18
Ash hat das Buch der Toten gemeinsam mit Pablo in den Höllenschlund geworfen und glaubt nun, dass er zurück nach Jacksonville ziehen und den Rest seines Lebens genießen kann. Da hat er aber die Rechnung ohne den Vater der Dämonen gemacht. Und noch einer will Ash nicht gehen lassen: Sein alter Widersacher ist mittlerweile der Sheriff der Stadt und überzeugt davon, dass Ash für die jüngsten Morde verantwortlich ist.
Alle Staffeln im Überblick
Ash vs Evil Dead
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Horror, Comedy
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited