NOTRUF
Folge vom 05.12.2024: Der dritte Mann
23 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
Ein 23-Jähriger will sich mit seinen Freunden treffen - doch er kommt nicht bei ihnen an. Notfallsanitäter Matthias Jansen erinnert sich an eine Gewalttat, die seinen Patienten in Lebensgefahr gebracht hat. - Rentnerin Ingrid ist besorgt: Plötzlich ist ihr Ehemann völlig verändert. Ingrid glaubt an einen Schlaganfall, doch der Rettungssanitäter Jo Bungarz vermutet eine andere, oft unterschätze, aber lebensgefährliche Erkrankung.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
