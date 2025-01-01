Talentless Nana
1 StaffelAb 16
Talentless Nana
Nana ist ein junges Mädchen, das eine Eliteschule für Kinder mit übernatürlichen Fähigkeiten besucht. Doch Nana hat eine geheime Mission - sie soll ihre Mitschüler eliminieren. Die Regierung will auf diese Weise Menschen mit speziellen Talenten aus dem Weg räumen. Dass Nana selbst nur über eine sehr gute Beobachtungsgabe verfügt und nicht etwa übersinnliche Kräfte hat, weiß niemand in dem Internat.
Genre:Thriller, Paranormal, Fantasie
Produktion:JP, 2020
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH