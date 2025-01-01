Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The IT Crowd

Richtige Männer

ProSieben FUNStaffel 3Folge 2
Joyn Plus
Richtige Männer

Richtige MännerJetzt ohne Werbung streamen

The IT Crowd

Folge 2: Richtige Männer

22 Min.Ab 6

Auf einer Internetseite informiert sich Moss über gängige Fußball-Phrasen, um Eindruck bei seinen Kollegen zu schinden. Roy findet das so bemerkenswert, dass er die Sprüche gleich mal in einer Bar ausprobiert - mit fatalen Folgen. Jen hat derweil ein Date mit Michael. Er verhält sich allerdings äußerst merkwürdig, und so ist die Beziehung bald schon wieder Geschichte.

Alle Staffeln im Überblick

The IT Crowd
ProSieben FUN
The IT Crowd

The IT Crowd

Alle 5 Staffeln und Folgen