The IT Crowd
Folge 2: Richtige Männer
22 Min.Ab 6
Auf einer Internetseite informiert sich Moss über gängige Fußball-Phrasen, um Eindruck bei seinen Kollegen zu schinden. Roy findet das so bemerkenswert, dass er die Sprüche gleich mal in einer Bar ausprobiert - mit fatalen Folgen. Jen hat derweil ein Date mit Michael. Er verhält sich allerdings äußerst merkwürdig, und so ist die Beziehung bald schon wieder Geschichte.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited