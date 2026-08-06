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Episode 3

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Der Clown und der Candyman - Im Netz der Serienkiller

Folge 3: Episode 3

41 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 16

John Wayne Gacy, der "Killerclown", gesteht den Mord an 30 Jungen im Jahr 1978. Während seiner Haft enthüllt er die vermeintliche Existenz eines nationalen Pädophilen-Rings und die Identität dessen Drahtziehers.

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Der Clown und der Candyman - Im Netz der Serienkiller
Kabel Eins Doku

Der Clown und der Candyman - Im Netz der Serienkiller

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