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Sonic Prime

NickelodeonStaffel 1Folge 12vom 09.08.2025
Kein Ausweg

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Sonic Prime

Folge 12: Kein Ausweg

22 Min.Folge vom 09.08.2025Ab 6

Dreads Crew will das von Sonic geklaute Bruchstück zurückerobern. Auf hoher See kommt es zu einem großen Kampf, bei dem Dread sein wahres Gesicht zeigt. In all dem Trubel hat sich ein blinder Passagier auf das Schiff des Chaos-Komitees geschlichen.

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